Align, le fabricant d'Invisalign, dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande dans le secteur dentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Align Technology ALGN.O a légèrement dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses gouttières dentaires.

L'action de la société a toutefois reculé de plus de 5% en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* Par ailleurs , Align a annoncé qu’elle allait nommer trois administrateurs indépendants au sein de son conseil d’administration et lancer un examen de ses activités à la suite de discussions avec l’investisseur activiste Elliott, qui est devenu l’un des principaux actionnaires de la société .

* La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,0 milliard et 1,02 milliard de dollars pour le troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 1,02 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires du segment « Systèmes d’imagerie et services CAO/FAO » d’Align a reculé de 10,8% au deuxième trimestre, pour s’établir à 185,3 millions de dollars. Align a attribué cette baisse à un marché atone pour les équipements dentaires haut de gamme et à une tendance des praticiens à se tourner vers des scanners moins onéreux et des formules de crédit-bail.

* La société a maintenu ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires entre 3% et 4%.

* Sur une base ajustée, Align a réalisé un bénéfice de 2,64 dollars par action au cours du trimestre, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 2,61 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 1,06 milliard de dollars, contre des prévisions de 1,05 milliard de dollars.