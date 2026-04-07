Align Healthcare bondit après que les États-Unis ont relevé les taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de l'assureur santé Alignment Healthcare ALHC.O augmentent de 16,3 % à 21,57 $

** Le gouvernement américain a déclaré lundi qu'il augmenterait les paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage aux adultes plus âgés en 2027 de 2,48% en moyenne, une augmentation par rapport au changement presque plat qu'il a proposé en janvier

** J.P.Morgan affirme que l'amélioration des taux place Alignment dans une position plus forte que ses rivaux plus importants dans le domaine de la gestion des soins

** La société de courtage indique que le recul probable des concurrents pour défendre les marges pourrait donner à Alignment une marge de manœuvre pour soutenir une croissance des inscriptions de plus de 20 %, aidée par ses antécédents d'amélioration des marges dans un contexte de financement plus faible

** La société de courtage ajoute que cela crée une situation "idéale" pour Alignment, car les concurrents plus importants se concentrent sur les marges, ce qui atténue la concurrence pour l'adhésion, tandis que les taux restent suffisants pour qu'Alignment voie ses marges s'améliorer à mesure que les nouvelles cohortes arrivent à maturité

** La capacité de l'ALHC à continuer à croître de plus de 20 % devrait permettre de se rapprocher des 400 000 adhérents d'ici 2028

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 9,3 % depuis le début de l'année