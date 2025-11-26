AliExpress interdit la vente de poupées sexuelles chinoises après une enquête de Reuters

AliExpress retire de sa place de marché les poupées Guava basées en Chine

Reuters a identifié quatre listes de poupées ressemblant à des mineurs

Les places de marché font l'objet d'un examen minutieux à la suite d'une enquête française

Les avocats ont déclaré que les images présentaient une sexualisation des enfants

AliExpress fait l'objet d'une surveillance accrue en vertu des règles du DSA

(Ajout d'une demande de la commission à Shein au paragraphe 14 et d'un vote sur la résolution au paragraphe 29) par Hugo Lhomedet, Maria Rugamer et Helen Reid

La société AliExpress d'Alibaba

9988.HK a déclaré avoir banni de sa place de marché un vendeur de poupées sexuelles pour enfants basé en Chine, à la suite d'un examen de Reuters visant à déterminer si la vente de ces produits était conforme aux lois de l'Union européenne et des États-Unis.

Reuters a d'abord alerté AliExpress sur les inscriptions le 14 novembre, lorsque la société a déclaré qu'elle les retirerait par précaution, mais que les poupées n'enfreignaient pas ses politiques parce qu'elles étaient de construction rigide et n'avaient pas de fonction sexuelle.

Cependant, dans une déclaration ultérieure à Reuters le 25 novembre, AliExpress a déclaré qu'elle avait "décidé de fermer définitivement ce vendeur en raison de sa malhonnêteté sur ce sujet grave".

Reuters a identifié quatre listes de poupées ressemblant à des mineurs qui étaient en vente en Europe et aux États-Unis par l'intermédiaire d'AliExpress la semaine où les procureurs de Paris ont déclaré que la société et le distributeur en ligne Shein faisaient l'objet d'une enquête pour diffusion d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique.

Dans des interviews, quatre avocats ont déclaré que les images trouvées par Reuters sur AliExpress comportaient des éléments communément associés à la sexualisation des enfants, notamment des uniformes scolaires et des expressions infantiles.

Les produits étaient proposés par Guava Dolls, dont la page de vente sur la place de marché AliExpress indiquait qu'elle était basée dans la province chinoise de Shandong.

Guava Dolls n'a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires formulées par courrier électronique et sur les réseaux sociaux.

"Nous avons découvert que le vendeur était malhonnête dans ses communications avec nous. Le vendeur a nié à plusieurs reprises avoir vendu des sex toys sur quelque plateforme que ce soit", a déclaré AliExpress.

AliExpress a déclaré que le vendeur avait admis, après avoir été confronté à des captures d'écran envoyées par Reuters, qu'il acceptait des commandes personnalisées sur d'autres plateformes et qu'il avait donc été définitivement fermé.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES RENFORCÉES EN EUROPE

AliExpress, Shein et Temu sont confrontés à des obligations réglementaires accrues en vertu de la loi européenne sur les services numériques (DSA) en raison de leur désignation en tant que très grandes plateformes en ligne (VLOPs).

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Reuters qu'elle "surveillait attentivement la conformité d'AliExpress avec le DSA".

AliExpress a déclaré à Reuters qu'à l'avenir, elle ferait davantage appel à des tiers pour l'aider à surveiller sa plateforme.

L'enquête française a été déclenchée par un organisme de surveillance des consommateurs qui a repéré des poupées sexuelles ressemblant à des enfants sur la place de marché de Shein.

Mercredi, la Commission européenne a demandé à Shein de fournir des informations sur les mesures qu'elle prend pour protéger les mineurs contre les contenus inappropriés à leur âge et pour empêcher la circulation de produits illégaux sur sa plateforme.

Shein a précédemment déclaré avoir sanctionné les vendeurs de poupées, mis en place une interdiction mondiale des poupées sexuelles sur son site et suspendu temporairement sa place de marché en France.

AliExpress a déclaré à Reuters, après l'annonce de l'enquête le 4 novembre, qu'il avait supprimé des annonces similaires et que les vendeurs qui enfreindraient ses règles seraient sanctionnés.

Selon les règles d'AliExpress, le contenu ne doit pas être sexuellement explicite ou préjudiciable aux mineurs, et ses règles d'inscription interdisent "tout article représentant ou suggérant des relations sexuelles impliquant des mineurs".

La société avait initialement déclaré que les produits étaient des "poupées d'anime" destinées aux fans d'animation japonaise et non des poupées sexuelles.

Le compte de Guava Dolls sur X publie des photos sexuellement explicites des poupées depuis 2023, avec des liens vers AliExpress.

AliExpress a refusé de commenter ces liens.

Dans certains pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la vente ou la facilitation de l'accès à des poupées suggestives pour les enfants est considérée comme illégale, quelle que soit leur fonctionnalité.

Les organismes nationaux de protection des consommateurs considèrent souvent que ces articles s'apparentent à des images d'abus sexuels en vertu des lois sur la protection de l'enfance.

Les avocats à qui Reuters a montré les listes d'AliExpress ont déclaré qu'elles enfreignaient les règles nationales et européennes.

"La taille de la poupée, ses caractéristiques sexuelles très claires et sa lingerie suggestive en font un objet sexuel plutôt qu'un jouet", a déclaré Christine Cerrada, avocate et conseillère juridique de l'association française de protection de l'enfance L'Enfance au Cœur.

Les poupées ont été mises en vente dans des pays de l'Union européenne, dont la France, l'Espagne et l'Italie, ainsi qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

La loi européenne sur les services numériques (DSA) exige que les sites de vente en ligne fassent preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les produits vendus sur leurs plateformes et qu'ils en suppriment ou en bloquent l'accès s'ils ont connaissance d'un contenu illégal.

Mme Cerrada, de l'association L'Enfance au Cœur, a déclaré que les poupées présentaient des caractéristiques qui les classeraient comme inappropriées et probablement illégales en vertu du DSA, qui a été introduite en 2022 dans le but de prévenir les activités illégales et préjudiciables en ligne.

LES LÉGISLATEURS DE L'UE VOTERONT SUR LE RENFORCEMENT DES RÈGLES EN LIGNE

Le 12 novembre, les législateurs de l'UE ont débattu de la question de savoir si le DSA "empêche effectivement la vente de ces produits illégaux".

Ils ont voté mercredi en faveur d'une résolution appelant à la protection des consommateurs de l'UE contre les pratiques des plateformes de commerce électronique non conformes. La résolution met l'accent sur les poupées sexuelles pour enfants, ainsi que sur les armes et d'autres produits.

La résolution devrait appeler la Commission et les États membres de l'UE à renforcer les contrôles sur les produits entrant dans l'Union, selon le site web du Parlement européen.

Aux États-Unis, la réglementation des poupées sexuelles pour enfants est régie par les lois des États. Les documents déposés au Congrès et dans les États montrent que l'Arizona, l'Utah, le Kentucky, la Floride, le Tennessee, le Texas, Hawaï, la Louisiane et le Wisconsin figurent parmi les États qui ont adopté des lois visant la vente, l'importation ou la possession de ces poupées.