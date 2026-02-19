 Aller au contenu principal
Alienor Capital lance un fonds dividendes
information fournie par Agefi Asset Management 19/02/2026 à 08:00

Alienor Capital lance Alienor High Dividends Europe, un fonds d’actions européennes investissant exclusivement en titres offrant un rendement en dividendes élevés et considérés par la société de gestion comme étant récurrents ou en progression.

Ce fonds, créé le 31 décembre 2025, s’inscrit dans la continuité de l’expertise développée par Alienor Capital depuis 2022 dans la gestion de mandats en actions à haut rendement, destinés à des particuliers ou des holdings patrimoniales en quête de compléments de revenus réguliers. Les co-gérants de la stratégie sont Sébastien Henin et Arnaud Raimon.

Le fonds s’appuie sur une stratégie de portage privilégiant des modèles d’activité stables et une rotation limitée du portefeuille. La composition du fonds s’appuie sur l’analyse fondamentale d’Alienor Capital pour estimer la trajectoire du dividende. Les sociétés à modèle d’activité stable seront ainsi privilégiées et complétées par des anges déchus (fallen angels). Les titres cycliques seront peu représentés. Au 6 février 2026, le rendement en dividendes 2026 du portefeuille ressort à 6,3?% selon le consensus Bloomberg .

