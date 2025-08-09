Alico Inc devrait afficher une perte de 35 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Alico Inc ALCO.OQ ALCO.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Fort Myers en Floride devrait annoncer une baisse de 34,6% de ses revenus à 8,9 millions de dollars contre 13,61 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Alico Inc est une perte de 35 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Alico Inc est de 34,25 $, soit environ 6,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 32,14 $

9 août - Ce résumé a été généré par la machine le 9 août à 00:24 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)