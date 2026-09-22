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Alibaba fait décoller son titre avec une puce IA trois fois plus puissante
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 20:13
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Alibaba a gagné jusqu'à 5% mardi à Hong Kong après la présentation de sa nouvelle puce d'intelligence artificielle lors de sa conférence annuelle Apsara. Le géant chinois de l'e-commerce entend renforcer son positionnement dans les semi-conducteurs et le cloud, alors que les restrictions américaines sur les exportations de puces avancées accélèrent la recherche d'alternatives chinoises à Nvidia.

Développée par sa filiale T-Head, la nouvelle Zhenwu V900 offrirait, selon Alibaba, une puissance de calcul trois fois supérieure à celle de sa précédente génération, commercialisée en mai. Destinée aussi bien à l'entraînement qu'à l'inférence, elle dispose de 216 Go de mémoire et pourra être intégrée à des clusters pouvant accueillir jusqu'à 500 000 puces. Sa production de masse est prévue pour le premier trimestre 2027.

Cette stratégie dépasse désormais le seul développement de puces IA, puisque sa filiale T-Head dispose d'une gamme complète de processeurs graphiques (GPU) "Zhenwu", de processeurs centraux (CPU) "Yitian", de cartes réseau intelligentes "Panmai" et de puces d'interconnexion "ICN", permettant à Alibaba de maîtriser l'ensemble des composants essentiels de ses futurs centres de données IA.

Alibaba a également annoncé vouloir porter la capacité mondiale de ses centres de données à plus de 20 gigawatts d'ici 2032. Le groupe développe parallèlement de nouveaux modèles Qwen, dont les futures générations pourraient compter jusqu'à 10 000 milliards de paramètres, contre 2 400 milliards pour son modèle phare actuel.

Ces annonces renforcent les ambitions d'Alibaba sur un marché où la demande de puissance de calcul dépasse encore les capacités disponibles. Au trimestre clos en juin, le chiffre d'affaires de ses activités cloud et de calcul IA avait déjà progressé de 45%, à 48,4 milliards de yuans, tandis que leur résultat opérationnel ajusté bondissait de 133%. Cette accélération s'accompagne toutefois d'investissements considérables, avec des dépenses d'investissement en hausse de 75%, à 67,7 milliards de yuans, et un flux de trésorerie disponible négatif de 44,7 milliards de yuans. Le développement de ses propres puces pourrait ainsi constituer un levier important pour réduire ses coûts d'infrastructure et améliorer progressivement la rentabilité de ses activités cloud, à condition de réussir leur déploiement industriel.

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