Algérie/hydrocarbures: cinq permis en association avec des firmes étrangères, entrée du Qatar

Cinq permis d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures ont été attribués mardi à des consortiums associant le groupe algérien Sonatrach à des firmes étrangères dont pour la première fois la compagnie nationale du Qatar, ont annoncé les entreprises et les médias locaux.

Le groupement entre Qatar Energy et le groupe français TotalEnergies a obtenu une licence d'exploration sur le périmètre appelé Ahara, "un vaste permis d'une superficie d'environ 14.900 km2, situé à la jonction des bassins prolifiques de Berkine et d'Illizi" dans le sud algérien, a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

Il s'agit de la première licence d'exploration obtenue en Algérie par le géant gazier du Qatar.

TotalEnergies "assurera le rôle d'opérateur pendant les phases d'exploration et d'appréciation de ce permis avec une participation effective de 24,5%, au même niveau que son partenaire Qatar Energy (24,5%), la compagnie nationale (algérienne) Sonatrach retenant une participation majoritaire de 51% comme le prévoit la loi algérienne", selon la même source.

Un deuxième périmètre, Reggane II, situé dans la wilaya (préfecture) d'Adrar, a été attribué à un consortium italo-thailandais (ENI et PTTEP) et un troisième Zerafa II, situé dans le bassin d'Ahnet Gourara, près d'Adrar et d'In Salah a été remporté par le groupe chinois ZPEC, selon les médias locaux.

Un autre groupement entre les compagnies Zangas (Autriche) et Filada (Suisse) a remporté la licence d'exploration dans la zone Toual II, dans le bassin de Berkine, tandis qu'une licence d'exploration dans la zone "Guern EL Guessa", dans le bassin de Gourara-Timimoun, a été attribuée à la compagnie chinoise Sinopec.

Les contrats "seront conclus avec le groupe Sonatrach dans les prochains jours", a indiqué le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, cité par des médias officiels, à propos des permis attribués en réponse à un appel d'offre baptisé "Algeria Bid Round 2024" lancé via l'Agence nationale pour la valorisation des ressources d'hydrocarbures (Alnaft).

L'un des sites appelé "El Mzaid El Kebir" (bassin de l'ouest Mya) n'a pas reçu d'offre.

La signature des contrats "interviendra au plus tard le 30 juillet prochain, en fonction de l'avancement des négociations entre les sociétés retenues et le groupe public", a précisé le président de l'Alnaft, Mourad Beldjehem.

Plus grand pays d'Afrique et l'un des dix principaux exportateurs de gaz au monde, l'Algérie tire plus de 90% de ses ressources en devises des hydrocarbures.