Algérie: accord avec l'Américain Chevron pour chercher des hydrocarbures en offshore

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

L'Algérie a signé mercredi un accord avec le géant américain Chevron afin d'évaluer le potentiel de ressources en hydrocarbures offshore en Méditerranée dans les eaux algériennes, a annoncé le ministère de l'Energie.

Ce partenariat a été signé entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et Chevron North Africa Ventures Ltd, a précisé le ministère dans un communiqué.

Cet accord, qui s'étale sur 24 mois, prévoit la réalisation d'une "étude approfondie d'évaluation des ressources pétrolières en offshore algérien".

Il constitue une "étape stratégique pour renforcer la coopération entre l'Algérie et la société Chevron dans le domaine des études techniques et géologiques, à même d'ouvrir la voie à des projets d'exploration et de développement visant à valoriser les ressources nationales en hydrocarbures", a ajouté le ministère.

L'accord "fait partie des efforts de l'agence Alnaft en vue d'attirer des investissements de qualité et de renforcer les capacités techniques dans le domaine de l'exploration en mer", a déclaré Mourad Beldjehem, président d'Alnaft, cité par l'agence officielle APS.

Ce partenariat contribuera à réaliser de nouvelles découvertes et à "conforter la place de l'Algérie comme destination phare" pour les investissements énergétiques, notamment en offshore, devenus d'une "importance stratégique pour notre pays".

En octobre 2018, le géant public algérien des hydrocarbures Sonatrach avait déjà signé deux accords avec les groupes pétroliers français Total et italien ENI en vue d'évaluer les éventuelles ressources pétrolières offshore en Méditerranée.

Plus grand pays d'Afrique, l'Algérie tire plus de 90% de ses ressources en devises des hydrocarbures.