Algebris lance un troisième fonds de créances douteuses

(NEWSManagers.com) - Algebris lance le fonds Algebris NPL Fund III, son troisième fonds dédié à l' investissement dans des créances douteuses d' institutions financières italiennes.

A ce jour, la société de gestion fondée par Davide Serra a investi dans des créances douteuses ayant des garanties hypothécaires premier lien pour un montant brut de 3,7 milliards d' euros. Cela correspond à 112 transactions avec 37 contreparties, soit une part de marché de 20 % environ.

Algebris NPL Fund III est ouvert aux investisseurs institutionnels et aura une échéance d' au maximum six ans. Le fonds compte lever 1 milliard d' euros sur les 12 prochains mois et a déjà environ 125 millions d' euros d' engagements signés. Le total des engagements se monte à 500 millions d' euros.

Comme les deux autres fonds précédents, le nouveau produit se concentrera sur les créances douteuses ayant des garanties hypothécaires premier lien sur des actifs immobiliers commerciaux et résidentiels situés dans les endroits " prime " dans le Nord et le centre de l' Italie.

Algebris NPL Fund III est géré par l' équipe d' investissement d' Algebris NPL dirigée par Gabriele Giorgi et Antonella Di Chio. Elle se compose de six professionnels. L' équipe a le soutien d' Algos, société de service maison créée par Algebris.