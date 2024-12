Alfa Laval: le titre avance, RBC se montre optimiste information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Alfa Laval signe mercredi l'une des plus fortes hausses de l'indice OMXS30 de la Bourse de Stockholm après une note de RBC qui souligne le rôle crucial que le groupe d'ingénierie est appelé à jouer dans le refroidissement des centres de données.



Dans une note de recherche, le broker canadien explique s'attendre à que les centres de données s'orientent de plus en plus vers des solutions de refroidissement liquide.



Le courtier estime par ailleurs que le spécialiste scandinave de l'échange thermique devrait également bénéficier de la résurgence de l'énergie nucléaire.



'Nous remarquons que ces deux marchés de croissance - les centres de données et le nucléaire - n'ont représenté jusqu'à récemment que des segments de niche pour Alfa Laval', souligne RBC.



De son point de vue, ces catalyseurs semblent donc ignorés par bon nombre d'investisseurs.



Dans ce contexte, le professionnel dit avoir revu à la hausse sa prévision de croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires sur Alfa Laval à horizon 2035, désormais attendue à 6,4% contre 5% précédemment.



Il dit par ailleurs tabler sur une amélioration de la marge opérationnelle de l'entreprise de 2,4 points de pourcentage sur la période, contre +1,75 point jusqu'ici, ce qui l'amène à envisager une prochaine revalorisation du titre.



RBC relève en conséquence son opinion sur le titre de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 450 à 570 couronnes.



Vers 16h00, le titre s'adjugeait plus de 1,5% signant la quatrième plus forte hausse de l'indice des valeurs vedettes suédoises.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.