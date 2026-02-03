Alfa Laval déçoit avec son bénéfice au 4e trimestre, le titre consolide
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:21
Le spécialiste de l'échange thermique, du transfert de fluides et de la séparation de fluide a fait état ce matin de prises de commandes en recul de 2% à 17,08 milliards de couronnes suédoises sur les trois premiers mois de l'année, là où le consensus des analystes s'établissait à 16,89 milliards.
Son chiffre d'affaires trimestriel s'est quant à lui accru de 11% à 19,15 milliards de couronnes, à comparer avec une prévision moyenne de marché qui ressortait à 18,75 milliards.
Le bénéfice opérationnel (Ebita) ajusté s'est élevé à 3,24 milliards de couronnes, contre 2,92 milliards au 4ème trimestre 2024, donnant une marge d'exploitation en amélioration à 16,9% contre 16% un an auparavant.
En raison d'une charge fiscale plus lourde que prévu, son bénéfice par action (BPA) s'est toutefois tassé à 4,79 couronnes, contre 4,96 couronnes, une performance très inférieure au consensus qui visait 5,69 couronnes.
Après des gains de plus de 11% depuis le début de l'année, cette publication relativement terne suscitait une vague de prises de profits mardi à la Bourse de Stockholm, où le titre perdait 3,4% en milieu de matinée.
