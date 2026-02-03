 Aller au contenu principal
Alfa Laval déçoit avec son bénéfice au 4e trimestre, le titre consolide
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:21

Le groupe industriel suédois Alfa Laval a dévoilé mardi un bénéfice inférieur aux attentes du marché au titre du quatrième trimestre et a déclaré s'attendre à une demande stable au premier trimestre, des annonces sans éclat qui motivaient quelques prises de bénéfices sur le titre après son mouvement de hausse des dernières semaines.

Le spécialiste de l'échange thermique, du transfert de fluides et de la séparation de fluide a fait état ce matin de prises de commandes en recul de 2% à 17,08 milliards de couronnes suédoises sur les trois premiers mois de l'année, là où le consensus des analystes s'établissait à 16,89 milliards.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est quant à lui accru de 11% à 19,15 milliards de couronnes, à comparer avec une prévision moyenne de marché qui ressortait à 18,75 milliards.

Le bénéfice opérationnel (Ebita) ajusté s'est élevé à 3,24 milliards de couronnes, contre 2,92 milliards au 4ème trimestre 2024, donnant une marge d'exploitation en amélioration à 16,9% contre 16% un an auparavant.

En raison d'une charge fiscale plus lourde que prévu, son bénéfice par action (BPA) s'est toutefois tassé à 4,79 couronnes, contre 4,96 couronnes, une performance très inférieure au consensus qui visait 5,69 couronnes.

Après des gains de plus de 11% depuis le début de l'année, cette publication relativement terne suscitait une vague de prises de profits mardi à la Bourse de Stockholm, où le titre perdait 3,4% en milieu de matinée.

