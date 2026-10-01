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Alexandru Popescu nommé directeur financier de Generali France
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 10:51

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Generali fait part de la nomination d'Alexandru Popescu comme directeur financier de Generali France à compter de ce 1er octobre. Il intègre à cette date le comité exécutif de Generali France. Depuis novembre 2025, il exerçait les fonctions de directeur financier adjoint.

En tant que directeur financier, Alexandru Popescu contribuera au pilotage financier de l'entreprise ainsi qu'à l'accompagnement de ses ambitions de développement, sous la responsabilité de Laetitia Léonard-Reuter, directrice générale déléguée de Generali France.

Alexandru Popescu compte plus de vingt ans d'expérience au sein du groupe Generali, où il a exercé des responsabilités dans les domaines de la finance, du capital management, de la trésorerie, des opérations d'assurance et des fusions-acquisitions, dans plusieurs environnements internationaux.

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