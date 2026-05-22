Richemont dépasse les attentes au 4e trimestre malgré les difficultés au Moyen-Orient

Le logo de la marque phare du groupe de produits de luxe Richemont, Cartier

par John Revill

Richemont a fait état vendredi d'un chiffre ‌d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, la baisse des ventes au Moyen-Orient du propriétaire de Cartier ayant été compensée par ​une forte demande dans d'autres régions telles que les États-Unis et l'Asie.

L'action a bondi de près de 5% en début de séance, avant réduire ses gains pour évoluer sur une hausse d'environ 1% vers 08h00 GMT, les ventes de Richemont ayant surpassé celles de ses ​concurrents Hermès, LVMH et Kering.

Le groupe suisse, qui détient une multitude de marques de luxe, dont les horlogers IWC, Jaeger-LeCoultre et Piaget, a déclaré que le secteur touristique dans ​la région du Golfe était au point mort en raison du ⁠conflit en Iran, qui a débuté avec les frappes américaines et israéliennes du 28 février.

La société a publié un ‌recul de 3% de son chiffre d'affaires à taux de change constant au Moyen-Orient, contre une croissance de 20% au trimestre précédent, Dubaï ayant été particulièrement touchée.

"À l'avenir, l'incertitude devrait persister, notamment en ce qui concerne ​l'évolution de la situation au Moyen-Orient", a déclaré ‌Johann Rupert, président de Richemont.

Selon les analystes, l'entreprise réalise au Moyen-Orient une part plus importante ⁠de son chiffre d'affaires, environ 8%, que la plupart de ses concurrents du secteur.

Dans le même temps, les ventes trimestrielles ont bondi de 17% dans les Amériques, de 18% en Asie et de 28% au Japon, compensant largement ce recul.

En conséquence, le chiffre d'affaires ⁠global de Richemont a progressé ‌de 13% à taux de change constants pour atteindre 5,40 milliards d'euros au premier trimestre, dépassant ainsi les ⁠prévisions des analystes, qui s'établissaient à 5,30 milliards d'euros selon un consensus Visible Alpha.

Sans tenir compte des fluctuations monétaires, le chiffre ‌d'affaires trimestriel a augmenté de 4%, a indiqué Richemont, une hausse plus modeste principalement due à la vigueur de ⁠l'euro par rapport aux autres devises.

Johann Rupert a déclaré que l'économie américaine continuait d'afficher de ⁠bons résultats, que la Chine restait ‌stable et que Hong Kong renouait avec une forte croissance.

"L'économie américaine, les indicateurs sont meilleurs que ceux de nombreuses autres économies, et ​les facteurs qui suscitent l'optimisme sont toujours présents", a-t-il expliqué aux ‌journalistes.

Les salaires perçus par certaines personnes dans certains secteurs, comme celui des technologies aux États-Unis, étaient "surréalistes", selon Johann Rupert.

La société, qui ne publie pas de résultats trimestriels, ​a indiqué que son bénéfice net annuel était passé de 2,75 milliards d'euros l'année précédente à 3,48 milliards d'euros.

Ce chiffre est inférieur aux prévisions de 3,69 milliards d'euros, tandis que la marge d'exploitation a reculé de 90 points de base pour s'établir ⁠à 20,0%, en raison du niveau élevé des prix des matières premières, notamment de l'or.

Les investisseurs du secteur qui espéraient une reprise en 2026 après près de trois ans de ventes faibles, dues à une demande atone en Chine, ont vus leurs espoirs douchés par la guerre au Moyen-Orient et son impact sur le luxe.

L'action Richemont, qui a été soutenue par une forte demande pour ses bijoux haut de gamme malgré le ralentissement général, a perdu 9% sa valeur depuis le début de l'année.

(Rédigé par John Revill, Version ​française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)