Alexander McQueen annonce le départ de son directeur de la création

Alexander McQueen PRTP.PA a annoncé jeudi le départ de Seán McGirr de son poste de directeur de la création, qu'il occupait depuis 2023.

La maison de mode précise dans un communiqué qu'elle présentera prochainement sa nouvelle direction créative.

(Rédigé par Rihab Latrache)