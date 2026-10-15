Alexander McQueen annonce le départ de son directeur de la création

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information fournie par Boursorama avec AFP•15.10.2026•19:01•
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information fournie par Boursorama avec AFP•15.10.2026•18:56•
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