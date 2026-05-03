Alex Ferguson hospitalisé avant le coup d'envoi de Manchester Utd-Liverpool

L'ancien entraîneur de Manchester United, Alex Ferguson, a été conduit à l'hôpital dimanche avant le match de Premier League opposant Manchester United à Liverpool, ont rapporté plusieurs médias britanniques.

Âgé de 84 ans, Alex Ferguson se trouvait à Old Trafford pour assister à la rencontre entre les deux rivaux lorsque le malaise est survenu.

Sky Sports a rapporté qu'Alex Ferguson était conscient et qu'il avait subi des examens de précaution avant d'être transporté à l'hôpital.

À la tête de Manchester United de 1986 jusqu'à sa retraite en 2013, Alex Ferguson a remporté 13 titres de Premier League et deux trophées de la Ligue des champions au cours de ses 26 années passées au club. Il a soulevé au total 38 trophées avec Manchester United.

Un porte-parole de Manchester United a déclaré que le club n'était pas en mesure de commenter l'état de santé d'Alex Ferguson.

Alex Ferguson assiste régulièrement aux matches à domicile de Manchester United et dispose d'une rangée de sièges dans la loge des dirigeants d'Old Trafford.

(Lori Ewing; version française Nicolas Delame)