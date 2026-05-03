 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alex Ferguson hospitalisé avant le coup d'envoi de Manchester Utd-Liverpool
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 17:42

L'ancien entraîneur de Manchester United, Alex Ferguson, a été conduit à l'hôpital dimanche avant le match de Premier League opposant Manchester United à Liverpool, ont rapporté plusieurs médias britanniques.

Âgé de 84 ans, Alex Ferguson se trouvait à Old Trafford pour assister à la rencontre entre les deux rivaux lorsque le malaise est survenu.

Sky Sports a rapporté qu'Alex Ferguson était conscient et qu'il avait subi des examens de précaution avant d'être transporté à l'hôpital.

À la tête de Manchester United de 1986 jusqu'à sa retraite en 2013, Alex Ferguson a remporté 13 titres de Premier League et deux trophées de la Ligue des champions au cours de ses 26 années passées au club. Il a soulevé au total 38 trophées avec Manchester United.

Un porte-parole de Manchester United a déclaré que le club n'était pas en mesure de commenter l'état de santé d'Alex Ferguson.

Alex Ferguson assiste régulièrement aux matches à domicile de Manchester United et dispose d'une rangée de sièges dans la loge des dirigeants d'Old Trafford.

(Lori Ewing; version française Nicolas Delame)

Sport

Valeurs associées

MANCHESTER UTD-A
18,540 USD NYSE -1,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Barça record rejoint l'OL en finale
    Un Barça record rejoint l'OL en finale
    information fournie par So Foot 03.05.2026 18:46 

    FC Barcelone 4-2 Bayern Munich Buts : Paralluelo (13 e ), Putellas (22 e et 58 e ) et Pajor (55 e ) pour les Catalanes // Dallmann (17 e ) et Harder (71 e ) pour les Bavaroises Un Lyon-Barcelone en finale. Au bout d’un match bien sympa au Camp Nou (et sur Disney ... Lire la suite

  • Manchester United valide son retour en Ligue des champions contre Liverpool
    Manchester United valide son retour en Ligue des champions contre Liverpool
    information fournie par So Foot 03.05.2026 18:27 

    Manchester United 3-2 Liverpool Buts : Cunha (6 e ), Šeško (14 e ) et Mainoo (77 e ) pour les Red Devils // Szoboszlai (47 e ) et Gakpo (56 e ) pour les Reds Reçus six sur six ! Comme à l’aller voilà quelques mois, Manchester United est sorti vainqueur de son duel ... Lire la suite

  • Lille frustré par Le Havre
    Lille frustré par Le Havre
    information fournie par So Foot 03.05.2026 18:10 

    LOSC 1-1 Le Havre Buts : Haraldsson (29 e ) pour les Dogues // Soumaré (33 e ) pour les Ciel et Marine La soupe à la grimace pour le LOSC.… TC pour SOFOOT.com

  • Sir Alex Ferguson transféré à l'hôpital avant Manchester United-Liverpool
    Sir Alex Ferguson transféré à l'hôpital avant Manchester United-Liverpool
    information fournie par So Foot 03.05.2026 18:07 

    Pas de cheewing-gum à Old Trafford. Alex Ferguson a été transféré à l’hôpital ce dimanche. Le Sir devait assister au match entre Manchester United et Liverpool, pour le compte de la 35 e journée de Premier League. Il a raté au début de match magnifique des siens, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank