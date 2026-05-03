Benfica rage à sa manière contre l'arbitrage
Au moins, ils font preuve d’originalité. Tenu en échec et réduit à dix sur la pelouse de Famalicão samedi soir (2-2), le club de Benfica n’a pas digéré cette contre-performance . Surtout dans un week-end qui a vu le FC Porto être sacré champion du Portugal. Alors les Aigles ont dégainé avec humour sur les réseaux sociaux, décernant le titre d’homme du match… à l’arbitre de la rencontre, Gustavo Correia .
O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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