Un Barça record rejoint l'OL en finale
FC Barcelone 4-2 Bayern Munich
Buts : Paralluelo (13 e ), Putellas (22 e et 58 e ) et Pajor (55 e ) pour les Catalanes // Dallmann (17 e ) et Harder (71 e ) pour les Bavaroises
Un Lyon-Barcelone en finale. Au bout d’un match bien sympa au Camp Nou (et sur Disney +), le Barça a empêché le Bayern de vivre sa première finale de C1 féminine de son histoire . Les Barcelonaises disputeront elles leur sixième finale de Ligue des champions d’affilée, un record. Les joueuses de Pere Romeu n’ont perdu qu’un seul de leurs vingt dernières rencontres européennes.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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