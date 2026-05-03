Un Barça record rejoint l'OL en finale

FC Barcelone 4-2 Bayern Munich

Buts : Paralluelo (13 e ), Putellas (22 e et 58 e ) et Pajor (55 e ) pour les Catalanes // Dallmann (17 e ) et Harder (71 e ) pour les Bavaroises

Un Lyon-Barcelone en finale. Au bout d’un match bien sympa au Camp Nou (et sur Disney +), le Barça a empêché le Bayern de vivre sa première finale de C1 féminine de son histoire . Les Barcelonaises disputeront elles leur sixième finale de Ligue des champions d’affilée, un record. Les joueuses de Pere Romeu n’ont perdu qu’un seul de leurs vingt dernières rencontres européennes.…

UL pour SOFOOT.com