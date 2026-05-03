Manchester United valide son retour en Ligue des champions contre Liverpool

Manchester United 3-2 Liverpool

Buts : Cunha (6 e ), Šeško (14 e ) et Mainoo (77 e ) pour les Red Devils // Szoboszlai (47 e ) et Gakpo (56 e ) pour les Reds

Reçus six sur six ! Comme à l’aller voilà quelques mois, Manchester United est sorti vainqueur de son duel en haute altitude face à Liverpool, cette fois malgré un gros trou d’air en début de seconde période. Un succès mérité qui qualifie officiellement les Red Devils pour la prochaine Ligue des champions (3-2).…

TB pour SOFOOT.com