Alerus Financial progresse après que Raymond James a relevé sa recommandation à "achat fort"

5 janvier - ** Les actions de la banque régionale Alerus Financial ALRS.O augmentent de 4,5 % à 23,45 $ dans les premiers échanges ** Raymond James relève ALRS de "surperformance" à "achat fort", citant le réaménagement du portefeuille d'obligations à la fin décembre
** Le courtier augmente son objectif de cours à 27 $ contre 25 $, soit une hausse de 20,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier augmente de 8% les estimations de BPA pour 2026 et 2027 pour ALRS; il affirme que l'assainissement du bilan devrait permettre à la banque de recentrer son énergie sur la croissance organique
** "Nous pensons que la valorisation actualisée présente un point d'entrée attractif pour une banque qui présente désormais un profil de croissance amélioré" - David Long, analyste chez Raymond James
** L'action ALRS a progressé de 17% en 2025
