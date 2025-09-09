ALERTE-L'Administration fédérale de l'aviation émet une alerte de sécurité sur les risques posés par les piles au lithium des passagers à bord des avions

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a lancé mardi une alerte de sécurité aux compagnies aériennes concernant les risques liés aux piles au lithium dans les compartiments passagers des avions, citant un grand nombre d'incidents graves.

La FAA a recommandé aux compagnies aériennes d'adopter des stratégies d'atténuation des risques, notamment des messages clairs sur les risques d'incendie liés aux batteries au lithium transportées par les passagers et les membres d'équipage, et de revoir les procédures et la formation en matière de lutte contre l'incendie.

Selon la FAA, 50 incidents liés à la fumée, aux incendies ou à la chaleur extrême ont été signalés cette année aux États-Unis, et certains d'entre eux ont entraîné des déroutements ou des blessures.

Le 5 août, un téléphone portable d'un passager d'un vol d'American Airlines AAL.O à destination de Madrid depuis Dallas a surchauffé et commencé à émettre de la fumée. Le passager a été blessé, le plancher de l'avion a été endommagé et le vol a été retardé, a indiqué la FAA.

Le 12 juillet, lors d'un vol entre Chicago et Portland (Oregon) , l'ordinateur portable d'un passager a surchauffé et s'est mis à dégager de la fumée. L'ordinateur a été placé dans un sac dans les toilettes, mais le vol a été détourné vers Casper, Wyoming .

D'autres accidents sont survenus dans des avions cargos transportant des ordinateurs portables ou d'autres batteries. La semaine dernière, la FAA a proposé une amende de 60 000 dollars à LG Energy Solution 373220.KS pour avoir prétendument violé la réglementation sur les matières dangereuses.

La FAA a cité un envoi non déclaré et mal emballé de cinq batteries lithium-ion de Séoul à Los Angeles en janvier 2024.

Le personnel de FedEx FDX.N a découvert l'envoi lorsqu'il a émis des flammes dans son centre de tri d'Irvine, en Californie .