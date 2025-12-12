Alejandro Garcia Mella devient DG de Clicars (Aramis Group)
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 11:12
Alejandro Garcia Mella possède plus de 20 ans d'expérience dans l'automobile et le e-commerce. Depuis mars 2025, en tant que chief revenue officer (CRO), il a accompagné l'ensemble des initiatives commerciales et marketing du groupe.
Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre le développement de Clicars et d'accélérer la convergence vers le système opérationnel d'Aramis Group, tel que présenté lors du capital markets day de novembre 2024.
