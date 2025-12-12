 Aller au contenu principal
Alejandro Garcia Mella devient DG de Clicars (Aramis Group)
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 11:12

Aramis Group annonce la nomination d'Alejandro Garcia Mella au poste de directeur général de Clicars, entité espagnole du groupe de vente en ligne de véhicules d'occasion. Il succède à José Carlos del Valle, qui poursuit désormais un nouveau projet professionnel.

Alejandro Garcia Mella possède plus de 20 ans d'expérience dans l'automobile et le e-commerce. Depuis mars 2025, en tant que chief revenue officer (CRO), il a accompagné l'ensemble des initiatives commerciales et marketing du groupe.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre le développement de Clicars et d'accélérer la convergence vers le système opérationnel d'Aramis Group, tel que présenté lors du capital markets day de novembre 2024.

