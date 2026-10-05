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Alector s'envole grâce à l'accord conclu avec Genentech concernant un médicament expérimental contre la maladie de Parkinson
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 13:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le titre du laboratoire pharmaceutique Alector ALEC.O bondit de 44,20% à 2,61 dollars avant l'ouverture du marché

** La société conclut un accord de licence mondial avec Genentech pour l'AL050, le médicament expérimental d'ALEC destiné au traitement de la maladie de Parkinson

** ALEC accorde à Genentech les droits mondiaux exclusifs pour le développement et la commercialisation de l'AL050

** Cet accord rapporte 100 millions de dollars d’acompte et peut donner lieu à des paiements d’étapes pouvant atteindre 1,17 milliard de dollars jusqu’en 2029 – ALEC

** La société conserve la propriété de sa plateforme ABC, sa plateforme technologique dédiée au développement de traitements contre les maladies neurodégénératives, ainsi que l’intégralité des droits d’utilisation de son portefeuille de produits

** À la clôture d'hier, le titre ALEC a progressé de 16,03%

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