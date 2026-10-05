Alector s'envole après que Roche a acquis une licence pour un traitement contre la maladie de Parkinson pour un montant pouvant atteindre 1,27 milliard de dollars

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Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S versera jusqu'à 1,27 milliard de dollars pour obtenir la licence du traitement expérimental ALEC.O d'Alector contre la maladie de Parkinson, a annoncé lundi la société américaine de biotechnologie, ce qui a fait bondir son cours de 72 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Genentech, une filiale de Roche, versera à Alector 100 millions de dollars d’acompte et jusqu’à 1,17 milliard de dollars supplémentaires si le traitement atteint les objectifs fixés en matière de développement, d’autorisation de mise sur le marché et de ventes. Alector aura également droit à des redevances.

Voici quelques détails:

* L'accord accorde à Genentech les droits exclusifs mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser l'AL050, un traitement expérimental conçu pour pallier le déficit d'une enzyme liée à la maladie de Parkinson

* Genentech sera chargée du développement, des demandes d’autorisation, de la fabrication et de la commercialisation du traitement

* L’AL050 est une thérapie de substitution enzymatique destinée à pallier le déficit en enzyme GCase, qui entraîne l’accumulation de certaines graisses et un risque accru de maladie de Parkinson

* Cet accord est le dernier d’une série d’accords de licence conclus par Roche dans le cadre de ses efforts pour élargir son portefeuille de médicaments

* En juin, Roche avait conclu un accord de licence et de collaboration avec Nurix Therapeutics NRIX.O d’une valeur pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars pour un médicament contre le cancer du sang