 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 212,00
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alector plonge après l'échec d'un médicament contre la démence à ralentir la progression de la maladie
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Alector ALEC.O chutent de 51,4 % à 1,54 $

** Le médicament d'ALEC, Latozinemab, co-développé avec GSK

GSK.L , n'a pas réussi à ralentir la progression d'une forme rare de démence lors d'un essai de phase avancée

** Le latozinemab était testé chez des personnes atteintes de démence frontotemporale causée par des mutations du gène de la progranuline, une maladie qui entraîne un déclin cognitif précoce et sévère

** Mardi, Co a déclaré qu'elle réduisait ses effectifs d'environ 49 %, soit 75 employés, dans le cadre d'un plan de restructuration qui devrait coûter 7,7 millions de dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action ALEC a perdu 19,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALECTOR
1,5900 USD NASDAQ -50,47%
GSK
1 655,500 GBX LSE +0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank