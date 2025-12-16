Aldeyra chute après que la FDA a prolongé l'examen de son médicament contre les maladies oculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions d'Aldeyra Therapeutics ALDX.O chutent de 15,5 % à 3,37 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a prolongé l'examen de son médicament reproxalap pour traiter les symptômes de la maladie des yeux secs

** La FDA rendra sa décision le 16 mars 2026, au lieu de la date du 16 décembre

** La FDA n'a pas fait d'autres demandes et n'a pas identifié d'autres problèmes spécifiques concernant la demande de mise sur le marché - ALDX

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20% depuis le début de l'année