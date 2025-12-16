 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aldeyra chute après que la FDA a prolongé l'examen de son médicament contre les maladies oculaires
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions d'Aldeyra Therapeutics ALDX.O chutent de 15,5 % à 3,37 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a prolongé l'examen de son médicament reproxalap pour traiter les symptômes de la maladie des yeux secs

** La FDA rendra sa décision le 16 mars 2026, au lieu de la date du 16 décembre

** La FDA n'a pas fait d'autres demandes et n'a pas identifié d'autres problèmes spécifiques concernant la demande de mise sur le marché - ALDX

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALDEYRA THERAPEU
3,9750 USD NASDAQ -12,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank