Alcon: le rachat de STAAR Surgical accueilli sans enthousiasme information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 11:42









(Zonebourse.com) - Alcon a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de racheter l'américain STAAR Surgical, spécialisé dans les dispositifs de chirurgie réfractive, pour un montant de l'ordre de 1,5 milliard de dollars.



Aux termes de l'opération, le groupe suisse a prévu de lancer une offre publique d'achat en numéraire sur l'ensemble des actions STAAR à un prix unitaire de 28 dollars en numéraire, soit une prime de 51% par rapport à leur cours de clôture hier soir sur le Nasdaq.



Dans un communiqué, Alcon explique que l'acquisition va lui permettre de renforcer son offre dans le domaine du traitement de la myopie en mettant la main sur les lentilles collamer implantables (ICL) développées par l'entreprise américaine.



Ces lentilles sont implantées dans l'oeil sans altérer le cristallin naturel, au moyen d'une intervention chirurgicale destinée à corriger la vision du patient.



Selon Alcon, environ 500 millions de personnes souffrent actuellement de myopie sévère dans le monde - une proportion qui pourrait concerner un individu sur deux d'ici 2050.



Le groupe souligne que la transaction - qui doit lui permettre de compléter son portefeuille dans la correction de la vue par laser - devrait être relutive deux ans après sa finalisation.



Les analystes d'UBS estiment toutefois que cette opération ne devrait pas beaucoup aider Alcon sur le court terme, dans la mesure où la demande ralentit en Chine, le principal marché de STAAR avec 50% de ses revenus.



'Nous comprenons la volonté d'Alcon de bien se positionner sur ce marché dans une optique de long terme, mais nous ne nous attendons pas à ce que ce segment se révèle particulièrement attractif au cours des deux ans qui viennent', indique le bureau d'études.



La transaction, basée sur un ratio Valeur d'entreprise (VE)/chiffre d'affaires de 4,1x contre 4,9x pour le rachat de DORC par Carl Zeiss Meditec en 2023, devrait être finalisée dans les six à 12 prochains mois.



A la Bourse de Zurich, l'action Alcon évoluait dans le ventre mou de l'indice SMI mardi matin avec un gain de 0,1%.





Valeurs associées ALCON 70,980 CHF Swiss EBS Stocks -0,03%