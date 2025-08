"Ces vaccins ne protègent pas" : Robert Kennedy Jr. et les Etats-Unis coupent les financements à l'ARN messager

Cette technologie, issue de décennies de recherche fondamentale et de développement phamaceutique, est utilisée dans une multitude de domaines dans la lutte contre les virus mais aussi contre le cancer.

Robert F. Kennedy Jr, le 29 juillet 2025, à Washington DC ( AFP / SAUL LOEB )

Connu pour ses positions vaccinosceptiques, le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., a annoncé mardi 5 août que les Etats-Unis allaient cesser de financer le développement de plusieurs vaccins à ARN messager, une technologie prometteuse ayant sauvé des millions de vies lors de la pandémie de Covid-19. "Nous avons examiné les données scientifiques, écouté les experts et nous agissons", a affirmé Robert Kennedy Jr. dans un communiqué, annonçant la fin de 22 investissements pour un montant total d'"environ 500 millions de dollars" .

Kennedy invoque des "données" sans entrer dans le détail

Ces financements portaient sur le développement de traitements contre la grippe aviaire ou encore la grippe porcine et étaient attribué ou étaient en cours d'attribution à plusieurs grands noms de l'industrie pharmaceutique comme les entreprises Moderna, Pfizer et Sanofi. Les vaccins à ARN messager sont sources de nombreux espoirs, notamment dans la lutte contre les virus mais aussi contre le cancer. "Les données montrent que ces vaccins ne protègent pas efficacement contre les infections des voies respiratoires supérieures telles que le Covid et la grippe", a accusé le ministre, sans entrer plus en détail. Il a également mis en doute leur sûreté en annonçant réorienter les fonds vers des technologies "plus sûres". Les financements affectés sont ceux qui étaient attribués à la puissante autorité américaine chargée de fournir au pays les moyens d'affronter les crises sanitaires, la Barda. Les financements d'autres agences affiliées au ministère américain de la Santé ne sont pas concernés.

Fortement contesté par de nombreux experts pour ses positions antivaccins, Robert Kennedy Jr a amorcé depuis son entrée en fonction une profonde refonte de la politique vaccinale américaine. Incontestable succès scientifique, la technologie de l'ARN messager a joué un rôle décisif lors de la pandémie mondiale de Covid-19 en permettant le développement à grande vitesse de vaccins efficaces. Mais elle a été aussi cible de nombreuses campagnes de désinformation ayant alimenté la méfiance des citoyens.