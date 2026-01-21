 Aller au contenu principal
Alcon achève son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 08:35

Alcon fait part de l'achèvement de son programme de rachat d'actions pour un montant de 750 millions de dollars, programme que le laboratoire suisse spécialisé en ophtalmologie avait démarré le 1er avril 2025.

Au total, 9 301 877 actions ont ainsi été acquises sur le SIX Swiss Exchange, ce qui représente 1,9% du capital actuel d'Alcon. Le volume total des rachats s'est élevé à 602 millions de francs suisses (soit 750 MUSD).

Le groupe de santé précise que les actions acquises dans le cadre de ce programme seront détenues en trésorerie et qu'elles visent à compenser l'effet dilutif lié à ses plans de rémunération en actions.

