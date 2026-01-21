Alcon achève son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 08:35
Au total, 9 301 877 actions ont ainsi été acquises sur le SIX Swiss Exchange, ce qui représente 1,9% du capital actuel d'Alcon. Le volume total des rachats s'est élevé à 602 millions de francs suisses (soit 750 MUSD).
Le groupe de santé précise que les actions acquises dans le cadre de ce programme seront détenues en trésorerie et qu'elles visent à compenser l'effet dilutif lié à ses plans de rémunération en actions.
Valeurs associées
|62,980 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,70%
A lire aussi
-
Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a été reconnu coupable mercredi et condamné à la prison à vie, plus de trois ans après cet assassinat en plein jour qui avait provoqué une onde de choc mondiale. ... Lire la suite
-
* ENGIE ENGIE.PA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 24,5 euros contre 17,5 euros. * SCOR SCOR.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump est attendu à Davos mercredi pour un face-à-face électrique avec les dirigeants européens, alors que sa volonté d'annexer le Groenland menace de faire éclater l'alliance transatlantique. M. Trump devrait rejoindre la très chic ... Lire la suite
-
Europol a annoncé mercredi le démantèlement d'un important réseau de production et de distribution de drogues de synthèse opérant dans plusieurs pays européens, lors de la "plus vaste opération jamais menée" de ce type. Les autorités des pays concernés ont démantelé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer