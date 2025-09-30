Alcoa ferme la raffinerie de Kwinana et subit un préjudice de 890 millions de dollars

Alcoa Corp AA.N , producteur d'aluminium, a annoncé lundi la fermeture définitive de sa raffinerie d'alumine de Kwinana en Australie-Occidentale et qu'elle enregistrera une charge de 890 millions de dollars au troisième trimestre liée à cette fermeture.

Les effectifs actuels de la raffinerie, soit environ 220 employés, seront progressivement réduits jusqu'en 2026 à mesure que la fermeture avancera, tandis que certains resteront sur place pour préparer le site en vue d'un réaménagement futur, a indiqué Alcoa.

En janvier dernier, le producteur d'aluminium américain a déclaré qu'il prévoyait d'arrêter la production de sa raffinerie déficitaire en raison des conditions de marché difficiles et de l'âge de l'installation.

"Alcoa a exploité la raffinerie de Kwinana pendant un certain nombre d'années dans un environnement difficile et a pris la décision difficile de fermer définitivement l'installation après avoir exploré sans succès de multiples options pour un redémarrage durable", a déclaré Matt Reed, vice-président exécutif et directeur des opérations d'Alcoa.

La fermeture de la raffinerie de Kwinana ramènera la capacité de raffinage annuelle consolidée d'Alcoa à 11,7 millions de tonnes métriques, a indiqué l'entreprise.

Le secteur australien de la transformation des métaux est mis à rude épreuve par les coûts élevés de l'énergie et de la main-d'œuvre, tandis que l'offre excédentaire du principal producteur, la Chine, continue de faire baisser les prix.

Glencore a demandé un soutien pour sa fonderie de cuivre de Mount Isa dans l'État du Queensland, tandis que Rio Tinto a signalé à plusieurs reprises des perspectives difficiles pour sa fonderie d'aluminium de Tomago en Nouvelle-Galles du Sud, le plus grand utilisateur d'énergie de l'État, en raison du coût élevé de l'électricité.