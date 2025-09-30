 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alcoa ferme la raffinerie de Kwinana et subit un préjudice de 890 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 01:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, paragraphe 2 et suivants)

Alcoa Corp AA.N , producteur d'aluminium, a annoncé lundi la fermeture définitive de sa raffinerie d'alumine de Kwinana en Australie-Occidentale et qu'elle enregistrera une charge de 890 millions de dollars au troisième trimestre liée à cette fermeture.

Les effectifs actuels de la raffinerie, soit environ 220 employés, seront progressivement réduits jusqu'en 2026 à mesure que la fermeture avancera, tandis que certains resteront sur place pour préparer le site en vue d'un réaménagement futur, a indiqué Alcoa.

En janvier dernier, le producteur d'aluminium américain a déclaré qu'il prévoyait d'arrêter la production de sa raffinerie déficitaire en raison des conditions de marché difficiles et de l'âge de l'installation.

"Alcoa a exploité la raffinerie de Kwinana pendant un certain nombre d'années dans un environnement difficile et a pris la décision difficile de fermer définitivement l'installation après avoir exploré sans succès de multiples options pour un redémarrage durable", a déclaré Matt Reed, vice-président exécutif et directeur des opérations d'Alcoa.

La fermeture de la raffinerie de Kwinana ramènera la capacité de raffinage annuelle consolidée d'Alcoa à 11,7 millions de tonnes métriques, a indiqué l'entreprise.

Le secteur australien de la transformation des métaux est mis à rude épreuve par les coûts élevés de l'énergie et de la main-d'œuvre, tandis que l'offre excédentaire du principal producteur, la Chine, continue de faire baisser les prix.

Glencore a demandé un soutien pour sa fonderie de cuivre de Mount Isa dans l'État du Queensland, tandis que Rio Tinto a signalé à plusieurs reprises des perspectives difficiles pour sa fonderie d'aluminium de Tomago en Nouvelle-Galles du Sud, le plus grand utilisateur d'énergie de l'État, en raison du coût élevé de l'électricité.

