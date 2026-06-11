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Alcoa annonce une baisse de ses expéditions d'alumine australiennes à la suite d'un cyclone
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 11 juin - Alcoa Corp AA.N s'attend à ce que les expéditions de son usine d'alumine de Pinjarra, en Australie, diminuent d'environ 120 000 tonnes au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, en raison de l'impact du cyclone Narelle, a déclaré sa directrice financière.

Le cyclone, qui a frappé l'Australie en mars, a perturbé l'approvisionnement en GNL de l'usine de Pinjarra, d'une capacité de 4,7 millions de tonnes par an, et a augmenté les coûts de production du deuxième trimestre de 30 millions de dollars, a déclaré Molly Beerman mercredi lors de la Wells Fargo Industrials & Materials Conference à Chicago.

* Alcoa s'attend également à des coûts de carburant supplémentaires de 15 millions de dollars au cours du trimestre pour sa raffinerie d'alumine de Sao Luis au Brésil en raison du conflit au Moyen-Orient , a déclaré Mme Beerman.

* Sao Luis reste rentable, mais l'activité alumine d'Alcoa est « sous forte pression en ce moment » et les raffineries d'Australie occidentale sont « vraiment mises à rude épreuve » en raison des faibles prix de l'alumine et de la mauvaise qualité de la bauxite. « Le segment dans son ensemble sera donc déficitaire », a-t-elle déclaré.

* Alcoa aide ses clients fonderies d'aluminium du Moyen-Orient à rediriger une partie de leurs cargaisons d'alumine sous contrat, principalement vers la Chine, en raison des contraintes de production liées à la guerre, a déclaré Mme Beerman.

* Mercredi, l'action Alcoa a chuté de 9,5 % à 65,55 dollars.

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