Alchimie renforce son équipe dirigeante compte tenu de l'absence temporaire de Nicolas d'Hueppe (PDG) pour raisons de santé

Nominations de Jean-Michel Neyret en qualité de Directeur Général Délégué et de Gabriel Fossorier en qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration.



Paris, le 10 mai 2021 - 19h00 CEST - ALCHIMIE (FR0014000JX7 - ALCHI - Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes

thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents (la « Société »), annonce les nominations de Jean-Michel Neyret (en qualité de Directeur Général Délégué)

et de Gabriel Fossorier (en qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration) suite à l'indisponibilité de Nicolas d'Hueppe, Président-Directeur général de la Société, pour des raisons de santé.



Les membres du Conseil d'Administration de la Société réunis ce jour, à l'exception de Monsieur Nicolas d'Hueppe, indisponible, ont souhaité étoffer la Direction de la Société le temps de sa convalescence.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, a ainsi décidé d'approuver à l'unanimité les nominations suivantes :

- Jean-Michel Neyret est nommé en qualité de Directeur Général Délégué de la Société ;

- Gabriel Fossorier, actuel membre du Conseil d'Administration est nommé Vice-Président du

Conseil d'Administration et suppléera le Président du Conseil d'Administration pendant toute la durée de son indisponibilité.