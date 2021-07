Alchimie rend accessible ses chaînes sur les smartphones et tablettes Samsung Galaxy en Europe

o Alchimie propose à travers l'appli mobile TV Plus de Samsung en Europe, des chaînes aux thématiques variées, adaptées aux différentes passions des futurs utilisateurs

o Au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie, Alchimie donne accès à plus de 30 chaînes aux utilisateurs de Samsung TV Plus



Paris, le 12 juillet 2021, 17h45 CEST -- Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), renforce son partenariat avec Samsung en fournissant un large spectre de ses chaînes thématiques les plus populaires sur TV Plus, la nouvelle appli mobile de Samsung. Déjà disponible au Royaume-Uni depuis avril 2021, TV Plus est également, depuis le 30 juin 2021, accessible en téléchargement gratuit sur certaines tablettes Samsung Galaxy en France, en Italie et en Espagne, proposant ainsi gratuitement des contenus incontournables en mobilité.