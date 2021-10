Alchimie publie ses résultats semestriels 2021 et annonce un recentrage de sa stratégie



 Confirmation du modèle vertueux de la plateforme et renforcement des fondamentaux : lancement de 40 chaînes, premiumisation du catalogue de droits, expansion du réseau de distribution y compris à l’international, nouvelle version d’Alchimie Studio

 Position de trésorerie au 30 juin 2021 de 8,5 M€

 Affirmation des orientations stratégiques pour dynamiser la croissance : focus sur des thématiques éditoriales fortes, action prioritaire sur les chaînes leaders, évolution du mix de distribution, concentration sur les bassins linguistiques à fort potentiel

 Révision des hypothèses de croissance du nombre de chaînes et d’abonnés et décalage de l’atteinte de l’équilibre opérationnel de 12 mois au T4 2023