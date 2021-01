Alchimie et Samsung TV Plus étendent leur partenariat stratégique à l'Europe

Paris, le 27 janvier 2021 - 18h00 : ALCHIMIE (FR0014000JX7 - ALCHI - Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes

thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd'hui une extension de son partenariat stratégique avec Samsung TV Plus afin de fournir une

sélection de chaînes thématiques de vidéo à la demande à des millions d'utilisateurs de Samsung Smart TV en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie.



Nicolas d'Hueppe, PDG et Fondateur d'Alchimie déclare : « L'audience de Samsung en Europe est vaste, multilingue et avertie. Grâce au catalogue et à la technologie d'Alchimie, nous pouvons créer des

chaînes thématiques qui sont riches en contenus, conçues pour séduire un public aux exigences élevées et aux intérêts spécifiques. En collaboration avec Samsung, nous nous assurons ainsi que chacun puisse regarder un programme qui lui plaise, où qu'il se soit et quels que soient ses centres d'intérêt ».