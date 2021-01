Alchimie : chiffre d'affaires 2020 supérieur aux anticipations à 28,9 M€

o Surperformance de l'objectif de 27 M€ annoncé lors de l'introduction en bourse avec des revenus 2020 de la plateforme vidéo en augmentation de +37%

o Progression de l'Arpu1 grâce à un taux de résiliation plus favorable

o Atteinte des objectifs opérationnels prévus : 70 chaînes et 330 000 abonnés à fin 2020





Paris, le 27 janvier 2021 - 07h30 - Alchimie (FR0014000JX7 - ALCHI ; éligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce son chiffre d'affaires annuel consolidé.