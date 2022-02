Alchimie annonce une adaptation de son modèle pour viser un EBITDA positif en 2022 en réorganisant sa structure

- Objectifs 2022 : atteinte de la rentabilité opérationnelle en se concentrant sur un chiffre d’affaires profitable supérieur à 20 M€. Position de trésorerie de 7 M€ à fin 2021 assurant une visibilité financière

- Adaptation du modèle : optimisation des ressources sur les chaînes à potentiel pour soutenir la croissance rentable et redimensionnement de la structure

- Diversification de l’activité : déploiement d’une offre auprès des entreprises et commercialisation du savoir-faire d’Alchimie en tant que prestataire de services



Paris, le 10 février 2022 – 17h45 : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce un projet, actuellement en cours de consultation avec ses représentants du personnel, d’adaptation de son modèle pour viser la rentabilité opérationnelle en 2022 suite à la réorganisation de sa structure.