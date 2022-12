Alchimie annonce son calendrier financier pour l’exercice 2023

Paris, le 5 décembre 2022 – 17h45 CET : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, publie aujourd’hui son calendrier financier indicatif pour l’exercice 2023.



Calendrier financier indicatif* :



- Chiffre d’affaires annuel 2022 : 31 janvier 2023

- Résultats annuels 2022 : 25 avril 2023

- Assemblée Générale : 7 juin 2023

- Résultats semestriels 2023 : 17 octobre 2023



* Communiqués diffusés après clôture des marchés. Informations soumises à modification.