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Albertsons recule après que BofA a abaissé sa recommandation à « sous-performer » et revu son objectif de cours à la baisse
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action du distributeur alimentaire américain Albertsons ACI.N recule de 4,3% à 12,17 dollars en pré-ouverture

** Bank of America Global Research abaisse sa recommandation sur le titre de « neutre » à « sous-performance »

** La société de courtage abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $, ce qui implique un potentiel de baisse de 5,8% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon la société de courtage, la capacité bénéficiaire et la valorisation d’ACI pourraient toutes deux subir des pressions au cours des 12 à 18 prochains mois

** Elle ajoute que “le risque de perte de parts de marché pourrait s’accroître dans un environnement de grande distribution très concurrentiel”

** En début de semaine, ACI a retiré ses prévisions pour l’exercice 2026 et a lancé une révision visant à réduire les coûts et à relancer les ventes

** Le titre affichait une baisse de 25,9% depuis le début de l’année à la dernière clôture

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