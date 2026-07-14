Albertsons est accusé de surcharger de travail ses pharmaciens et d'aggraver la crise des opioïdes alors que s'ouvre le procès dans l'État de Washington

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* Washington a déclaré que la chaîne de pharmacies avait inondé l'État d'opioïdes

* Washington a décidé de ne pas participer à l'accord de 774 millions de dollars conclu par Albertsons concernant les opioïdes

* Albertsons a affirmé n'avoir vendu que des comprimés prescrits légalement

par Dietrich Knauth

L’État de Washington a accusé Albertsons, lors d’un procès qui s’est ouvert lundi, d’avoir contribué à alimenter l’épidémie d’opioïdes en inondant ses communautés de calmants addictifs et en ne parvenant pas à empêcher leur usage abusif et leur détournement.

Jeff Gaddy, l’avocat représentant l’État, a déclaré dans son exposé introductif qu’Albertsons, l’un des plus grands distributeurs alimentaires des États-Unis, avait fait passer le profit avant la sécurité et avait surchargé de travail ses propres pharmaciens au point qu’ils se retrouvaient « impuissants » à enquêter sur d’éventuels « signaux d’alerte » dans les ordonnances qu’ils délivraient.

En 2022, l’État a poursuivi Albertsons devant le tribunal d’État de Seattle, cherchant à le contraindre à prendre en charge les coûts liés à la prise en charge des préjudices liés aux opioïdes dans l’État. L’État de Washington n’a pas précisé le montant des dommages-intérêts qu’il réclame à Albertsons, indiquant qu’il aborderait la question des coûts et des sanctions à l’issue du procès.

L’entreprise, qui a dû faire face à des milliers de poursuites similaires intentées par des autorités étatiques et locales, a annoncé en avril un accord à l’amiable de 774 millions de dollars à l’échelle nationale concernant les opioïdes, mais l’État de Washington a choisi de poursuivre son action en justice plutôt que de se joindre à cet accord.

« Albertsons a favorisé, à tous les niveaux de la hiérarchie, un environnement de travail chaotique, stressant et hostile, dans lequel les employés avaient l’impression d’être réduits à néant », a déclaré M. Gaddy lundi. « Albertsons a largement contribué à l’épidémie d’opioïdes ici, dans l’État, et il faut que cela cesse. »

Plus de 26 000 habitants de l’État sont décédés d’une overdose d’opioïdes depuis le début de la crise, et plus de 7 400 sont morts au cours des trois dernières années seulement, selon un communiqué du procureur général de l’État de Washington, Nick Brown.

Albertsons exploite 200 pharmacies dans l’État de Washington, principalement sous sa marque Safeway.

Enu Mainigi, avocat de l’entreprise, a déclaré que celle-ci vendait des médicaments légaux prescrits par des médecins, et qu’il serait injuste de reprocher aux pharmaciens l’évolution des habitudes de prescription des médecins.

« Le rôle du pharmacien n’est pas de réexaminer les patients ni de remettre en cause le jugement du médecin traitant, à moins qu’il n’y ait une raison valable de croire qu’une ordonnance est illégitime », a déclaré M. Mainigi.

Le procès, présidé par la juge Janet Helson, devrait se poursuivre jusqu’en septembre.

Albertsons a déclaré dans un communiqué qu’elle disposait de pratiques pharmaceutiques rigoureuses, conçues pour promouvoir une utilisation sûre et responsable des médicaments sur ordonnance, et que l’accord conclu en avril ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité ni d’actes répréhensibles.

L’État de Washington a activement intenté des poursuites contre des laboratoires pharmaceutiques, des chaînes de pharmacies et des distributeurs de médicaments qu’il accuse d’avoir alimenté la crise des opioïdes ces dernières années, poursuivant souvent ses actions en justice alors que d’autres États avaient déjà conclu des accords à l’amiable. L’État a conclu un accord à l’amiable de 518 millions de dollars après avoir engagé un procès contre trois grands distributeurs d’opioïdes en 2022, obtenant ainsi environ 100 millions de dollars de plus que ce qu’il aurait reçu s’il avait choisi de participer au cadre national de règlement proposé par ces entreprises. Les poursuites judiciaires menées à l’échelle nationale contre les fabricants d’opioïdes ont abouti à plus de 50 milliards de dollars de règlements au total , la majeure partie de ces sommes étant versée aux gouvernements des États et aux collectivités locales.