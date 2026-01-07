Albertsons chute après avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels en demi-teinte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

7 janvier - ** Les actions de l'épicier américain Albertsons Companies ACI.N ont baissé d'environ 7 % à 15,94 $ dans les premiers échanges ** La société prévoit une baisse des ventes annuelles à l'identique suite à l'interruption des prestations SNAP; elle met en garde contre l'impact de la renégociation des prix des médicaments sur les activités pharmaceutiques ** Prévisions de croissance des ventes identiques entre 2,2% et 2,5% par rapport à la projection précédente de 2,2% à 2,75%; les analystes s'attendaient à une croissance de 2,53% - données compilées par LSEG

** Prévision d'un revenu net ajusté entre 2,08 et 2,16 dollars par action ordinaire de classe A, contre une prévision précédente de 2,06 à 2,19 dollars ** Chiffre d'affaires net de 19,12 milliards de dollars au troisième trimestre , contre 19,17 milliards de dollars estimés par les analystes

** ACI a chuté de ~13% en 2025