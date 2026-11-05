Albemarle renoue avec les bénéfices au troisième trimestre grâce à la hausse des prix du lithium

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* Les prix du lithium d'Albemarle ont augmenté de 95% au troisième trimestre

* directeur général: “La demande de lithium continue de dépasser la croissance de l'offre”

* Le bénéfice dépasse les prévisions des analystes

* Le cours de l'action bondit de 6,5% jeudi matin

Albemarle ALB.N , premier producteur mondial de lithium, a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre grâce à la hausse des prix de ce minerai essentiel utilisé dans la fabrication de divers types de batteries.

Ces résultats reflètent l’amélioration du marché du lithium après qu’une surabondance de l’offre avait contraint l’entreprise et ses concurrents, en 2024, à réduire leurs effectifs et à freiner leurs projets de croissance .

L'action de la société, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a bondi de 6,5% jeudi matin en bourse.

“La demande de lithium continue de dépasser la croissance de l’offre”, a déclaré Kent Masters, directeur général d’Albemarle, lors d’une conférence téléphonique jeudi consacrée à la présentation des résultats, publiés mercredi soir.

La société, qui opère sur le continent américain, en Australie, en Asie et en Europe, a annoncé un bénéfice trimestriel de 296,8 millions de dollars, soit 2,15 dollars par action, contre une perte de 160,7 millions de dollars, soit 1,72 dollar par action, au même trimestre de l’année précédente.

Hors éléments exceptionnels, la société a réalisé un bénéfice de 2,58 dollars par action. Selon les données IBES de LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,54 dollars par action.

Albemarle a indiqué que le prix moyen obtenu pour son lithium avait augmenté de 95% au cours du trimestre, alors même que ses volumes de vente avaient reculé de 19%.

La société a annoncé au cours du trimestre que Ragnar Udd, ancien cadre de BHP BHP.AX , remplacera Masters au poste de directeur général en février.