 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Albemarle progresse, Truist Securities passe à "acheter" et relève son objectif de cours
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle

ALB.N augmentent de 2,5 % à 176,9 $ avant le marché

** Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 125 $ à 205 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse d'environ 19 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la "force relative" se poursuive pour les sociétés exposées à l'intelligence artificielle et aux centres de données, ce qui profitera à ALB

** "Nous pensons que les perspectives de prix du lithium s'améliorent, grâce à ce qui nous semble être une meilleure discipline de production dans l'ensemble de l'industrie et une forte demande sur les marchés finaux clés, y compris les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques", indique la société de courtage.

** Truist ajoute qu'un environnement macroéconomique à faible croissance pourrait persister en 2026, à l'exception de quelques poches limitées de vigueur du marché final

** 13 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 150,00 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ALB a gagné 64,3%

Valeurs associées

ALBEMARLE
172,485 USD NYSE +5,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/01/2026 à 14:00:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:23 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, J&J, Halliburton) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16%pour

  • Photo fournie le 30 mars 2025 par la société spatiale allemande Isar Aerospace montrant le lancement de sa fusée "Spectrum", qui a explosé quelques secondes après son décollage, au centre spatial d'Andøya en Norvège ( Isar Aerospace / Brady KENNISTON )
    Report du lancement d'une fusée allemande appelée à muscler la souveraineté spatiale européenne
    information fournie par AFP 21.01.2026 14:19 

    L'allemand Isar Aerospace, pionnier européen des lancements orbitaux, a reporté le lancement prévu mercredi soir de sa fusée Spectrum, appelée à participer à la future souveraineté spatiale européenne, un sujet prioritaire au regard des tensions avec les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédits: Adobe Stock)
    Johnson & Johnson prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:13 

    par Michael Erman et Mrinalika Roy Johnson & Johnson JNJ.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, même en tenant compte d'un impact de "centaines de millions de dollars" lié à l'accord sur

  • La couverture totale du réseau fibre et 5G a été décalée à 2035 par les instances européennes. ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Déploiement de la fibre : l'UE épargne les plateformes du financement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.01.2026 14:10 

    L'Union européenne renonce à faire contribuer les géants du numérique à l'investissement des réseaux fibre et 5G. La couverture complète est désormais prévue pour 2035. L'UE a évalué à plus de 200 milliards d'euros les investissements à réaliser pour équiper l'ensemble ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank