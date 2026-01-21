Albemarle progresse, Truist Securities passe à "acheter" et relève son objectif de cours

21 janvier - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle

ALB.N augmentent de 2,5 % à 176,9 $ avant le marché

** Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 125 $ à 205 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse d'environ 19 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la "force relative" se poursuive pour les sociétés exposées à l'intelligence artificielle et aux centres de données, ce qui profitera à ALB

** "Nous pensons que les perspectives de prix du lithium s'améliorent, grâce à ce qui nous semble être une meilleure discipline de production dans l'ensemble de l'industrie et une forte demande sur les marchés finaux clés, y compris les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques", indique la société de courtage.

** Truist ajoute qu'un environnement macroéconomique à faible croissance pourrait persister en 2026, à l'exception de quelques poches limitées de vigueur du marché final

** 13 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 150,00 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ALB a gagné 64,3%