Albemarle progresse, Truist Securities passe à "acheter" et relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 janvier - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle
ALB.N augmentent de 2,5 % à 176,9 $ avant le marché
** Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 125 $ à 205 $
** Le nouvel objectif de cours représente une hausse d'environ 19 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage s'attend à ce que la "force relative" se poursuive pour les sociétés exposées à l'intelligence artificielle et aux centres de données, ce qui profitera à ALB
** "Nous pensons que les perspectives de prix du lithium s'améliorent, grâce à ce qui nous semble être une meilleure discipline de production dans l'ensemble de l'industrie et une forte demande sur les marchés finaux clés, y compris les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques", indique la société de courtage.
** Truist ajoute qu'un environnement macroéconomique à faible croissance pourrait persister en 2026, à l'exception de quelques poches limitées de vigueur du marché final
** 13 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 150,00 $ - données compilées par LSEG
** En 2025, ALB a gagné 64,3%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer