Albemarle progresse après que Berenberg a relevé son estimation de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
6 janvier - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle
ALB.N font un bond de ~12% à $163.05 dans les premiers échanges
** Berenberg augmente le PT à 135$ de 75$, ce qui représente une baisse de 7,6% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La croissance de l'offre de lithium est suffisante pour répondre à l'augmentation de la demande
** Nous pensons que, en tenant compte des prix normalisés du lithium et de la croissance, Albemarle devrait se négocier à un multiple à un chiffre, en ligne avec d'autres mineurs ou producteurs de produits chimiques de base " - Berenberg ** Neuf des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 125 $ - données compilées par LSEG
** En 2025, ALB a augmenté de 64,3%
