ALBEMARLE-L'entreprise déclare que l'usine de lithium chilienne fonctionne normalement après l'incident survenu la semaine dernière
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de l'entreprise et d'une information sur la réorganisation de la direction)

L'usine de traitement de lithium d'Albemarle ALB.N La Negra au Chili fonctionne normalement après un "incident" survenu la semaine dernière, a déclaré la société à Reuters mardi, après qu'un législateur local a déclaré que les autorités avaient ouvert une enquête.

Il n'y a pas eu de blessés et les ventes du métal utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion ne devraient pas être affectées, a déclaré Albemarle, sans fournir de détails supplémentaires.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si les activités avaient été temporairement interrompues la semaine dernière.Albemarle n'a pas donné plus de détails sur l'incident.

Jaime Araya, qui représente la région d'Antofagasta, où se trouve l'usine, à la Chambre des députés, la chambre basse du Congrès chilien, a envoyé la semaine dernière une lettre à l'autorité de régulation minière et au bureau du travail du Chili pour demander une inspection du site après avoir reçu une plainte concernant la rupture d'un tuyau contenant de l'acide.

Mardi, Jaime Araya a déclaré à Reuters qu'il avait été informé que le bureau de l'inspecteur du travail avait ouvert une enquête.

Une source familière avec les opérations d'Albemarle a déclaré que de telles enquêtes étaient une procédure standard et que l'usine fonctionnait normalement. Une deuxième source a ajouté que le problème ne concernait qu'un seul réservoir.

Un dirigeant syndical des travailleurs de l'usine, Elias Torres, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires parce qu'une enquête était en cours.

Le bureau de l'inspecteur du travail a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir d'informations car l'affaire était en cours d'examen.

Les actions d'Albemarle étaient en légère baisse mardi en milieu de journée, à 80,14 dollars.

La société Albemarle, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré lundi que son directeur de l'exploitation, Netha Johnson, quitterait la société dans le cadre d'une réorganisation de la gestion. Le départ de Netha Johnson n'est pas lié à l'incident chilien, a déclaré une source à Reuters.

