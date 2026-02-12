Albemarle chute à la suite de résultats médiocres au quatrième trimestre ; l'usine de lithium d'Australie sera mise à l'arrêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions du plus grand producteur mondial de lithium, Albemarle ALB.N , chutent de 2,3 % à 171,40 $ dans les échanges avant bourse
** ALB annonce la mise en veilleuse d'une importante usine de traitement australienne
** Alb affiche une perte trimestrielle plus importante que prévu; Alb a perdu 53 cents par action alors que les analystes s'attendaient à une perte de 41 cents par action, selon les données compilées par LSEG
** Les prix du lithium ont chuté de plus de 90 % au cours des deux dernières années, en partie à cause de l'offre excédentaire de la Chine
** Depuis le début de l'année, ALB est en hausse de 24 %
