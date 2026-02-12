 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Albemarle chute à la suite de résultats médiocres au quatrième trimestre ; l'usine de lithium d'Australie sera mise à l'arrêt
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du plus grand producteur mondial de lithium, Albemarle ALB.N , chutent de 2,3 % à 171,40 $ dans les échanges avant bourse

** ALB annonce la mise en veilleuse d'une importante usine de traitement australienne

** Alb affiche une perte trimestrielle plus importante que prévu; Alb a perdu 53 cents par action alors que les analystes s'attendaient à une perte de 41 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Les prix du lithium ont chuté de plus de 90 % au cours des deux dernières années, en partie à cause de l'offre excédentaire de la Chine

** Depuis le début de l'année, ALB est en hausse de 24 %

Valeurs associées

ALBEMARLE
175,630 USD NYSE +4,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank