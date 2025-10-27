Albemarle cède le contrôle de Ketjen et une participation dans Eurecat dans le cadre d'une opération de 660 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Albemarle ALB.N a déclaré lundi qu'il allait vendre une participation de 51% dans son entreprise de solutions de catalyse de raffinage, Ketjen, à la société de capital-investissement KPS Capital Partners, et céder sa participation de 50% dans la coentreprise Eurecat à la société française Axens SA, dans le cadre de transactions d'une valeur d'environ 660 millions de dollars.
