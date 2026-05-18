Alaska LNG conclut un accord d'approvisionnement avec ConocoPhillips dans le cadre d'un projet de gazoduc

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Alaska LNG, filiale de Glenfarne, a annoncé lundi avoir signé un contrat d'approvisionnement en gaz naturel à long terme avec ConocoPhillips COP.N et disposer désormais d'accords portant sur des volumes suffisants pour étayer une décision finale d'investissement concernant la phase 1 de son projet et répondre aux besoins en gaz naturel de l'État d'Alaska.

La société a précisé que cet accord d'une durée de 30 ans permettrait de fournir du gaz naturel produit sur le versant nord de l'Alaska pour la phase 1 du projet Alaska LNG.

La première phase comprend un gazoduc de 739 miles et de 42 pouces de diamètre destiné à acheminer le gaz naturel vers les consommateurs de l'Alaska, alors que l'État est confronté à des pénuries d'approvisionnement imminentes en raison de la baisse de la production de Cook Inlet. La deuxième phase prévoit l'ajout d'installations d'exportation de GNL à Nikiski.

Alaska LNG a désormais conclu des accords avec ConocoPhillips, Exxon Mobil XOM.N , Hilcorp Alaska, ainsi qu’avec Great Bear Pantheon, une filiale de Pantheon Resources.