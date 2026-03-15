Alaska LNG a besoin de plus d'engagements d'achat avant de prendre une décision d'investissement finale, selon son directeur général

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(Ajout de détails, de citations et d'un arrière-plan) par Yuka Obayashi et Katya Golubkova

Le développeur énergétique Glenfarne doit conclure des accords d'achat pour 3 millions de tonnes supplémentaires de gaz naturel liquéfié avant de prendre une décision d'investissement finale sur le projet Alaska LNG de 44 milliards de dollars, a déclaré son directeur général dimanche.

Le principal promoteur du projet Alaska est en pourparlers avec deux acheteurs potentiels pour ajouter les volumes restants aux 13 millions de tonnes de ventes annuelles convenues jusqu'à présent, a déclaré Brendan Duval, directeur général de Glenfarne, lors du Forum ministériel et commercial sur la sécurité énergétique dans la région indo-pacifique, à Tokyo.

Les principaux acheteurs de GNL du Japon, JERA et Tokyo Gas

9531.T , figurent parmi les entreprises qui ont conclu des accords préliminaires d'achat. Glenfarne a besoin de 80 % de la capacité annuelle visée de l'usine de GNL, soit 20 millions de tonnes, garantis par des accords d'enlèvement avant de prendre une décision d'investissement finale, a-t-il déclaré.

"(Les 3 derniers millions de tonnes) seront acheminés très rapidement", a déclaré M. Duval.

Le projet Alaska LNG combine deux phases de développement - un gazoduc et une installation d'exportation de GNL - visant principalement à approvisionner les marchés asiatiques.

La première phase devrait permettre d'acheminer le gaz naturel sur environ 765 miles (1 231 km) depuis le versant nord jusqu'à la région d'Anchorage. La phase 2 ajoutera près de 42 miles de gazoduc sous le bras de mer Cook jusqu'à l'installation d'exportation de GNL de l'Alaska à Nikiski, dont la construction devrait commencer un an après le début de la construction du gazoduc, a déclaré M. Duval.

Glenfarne prévoit de commencer à livrer du gaz par le biais de la partie gazoduc du projet en 2029, a ajouté M. Duval.

Le projet ouvrirait un accès direct aux marchés asiatiques pour le GNL produit aux États-Unis, sans avoir à passer par le canal de Panama ou la Corne de l'Afrique, ce qui réduirait la durée et les coûts du transit.

"Du point de vue commercial, l'Alaska se trouve à environ un tiers de la distance qui sépare le Japon ou la Corée du Moyen-Orient", a déclaré Doug Burgum, secrétaire américain à l'intérieur, lors de la conférence. "Cela permet de raccourcir considérablement les temps de transit, mais aussi d'accroître considérablement la sécurité énergétique."