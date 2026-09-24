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Alaska Air prévoit la certification du Boeing 737 MAX 10 d'ici fin septembre
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 20:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alaska Air ALK.N prévoit que le 737 MAX 10 de Boeing BA.N sera certifié d’ici la fin septembre et prévoit de prendre livraison de son premier appareil au printemps prochain, a déclaré jeudi à Reuters Jason Berry, directeur des opérations.

La compagnie aérienne prévoit de mettre le MAX 10 en service commercial entre avril et mi-mai, a précisé M. Berry.

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