Alaska Air prévoit la certification du Boeing 737 MAX 10 d'ici fin septembre

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Alaska Air ALK.N prévoit que le 737 MAX 10 de Boeing BA.N sera certifié d’ici la fin septembre et prévoit de prendre livraison de son premier appareil au printemps prochain, a déclaré jeudi à Reuters Jason Berry, directeur des opérations.

La compagnie aérienne prévoit de mettre le MAX 10 en service commercial entre avril et mi-mai, a précisé M. Berry.