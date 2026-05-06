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Alaska Air lance une émission obligataire de 500 millions de dollars alors que la guerre en Iran fait grimper les coûts du carburant
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alaska Air ALK.N a annoncé mercredi son intention de lever 500 millions de dollars par le biais d'une émission obligataire alors que la compagnie aérienne cherche à renforcer sa trésorerie face à l'érosion de ses marges due à la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre.

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle émettrait des titres de créance à cinq ans arrivant à échéance en 2031.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes ont réduit leurs capacités, augmenté les frais de bagages et ajouté des surcharges carburant pour faire face à la flambée des coûts du kérosène, après que la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran a considérablement perturbé l'approvisionnement en pétrole.

Les prix du kérosène, qui représentent généralement environ un quart des dépenses d'exploitation d'une compagnie aérienne, ont presque doublé depuis les frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

La pression financière est plus forte pour les transporteurs tels qu'Alaska Air, basés sur la côte ouest des États-Unis, où les capacités des oléoducs et des raffineries restent limitées, obligeant les compagnies aériennes à dépendre des importations de pétrole.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle comptait augmenter progressivement la part de carburant qu'elle s'approvisionne à Singapour de 20 % actuellement à 30 % à 40 %.

Ses concurrentes American Airlines AAL.O et JetBlue Airways JBLU.O ont également fait appel au marché obligataire au cours du mois dernier pour faire face à la hausse des coûts due à la guerre en Iran.

American a levé 1,14 milliard de dollars , tandis que JetBlue a levé 500 millions de dollars.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
38,500 USD NYSE 0,00%
AMERICAN AIRLINE
13,0170 USD NASDAQ +5,23%
JETBLUE AIRWAYS
5,1222 USD NASDAQ +5,83%
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